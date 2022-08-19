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Спорт

«Манчестер Юнайтед» захотел купить бразильца за 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» захотел купить у «Аякса» бразильца Антони за 100 миллионов евро

Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение «Аяксу» по покупке бразильского вингера Антони. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, англичане очень хотят заполучить футболиста и готовы предложить за него 100 миллионов евро. «Аякс», скорее всего, согласится на такие условия, так как голландцы ранее заявляли о том, что хотят выручить за игрока именно эту сумму.

Клуб из Амстердама уже начал искать замену Антони. Среди кандидатов находятся Джастин Клюйверт из «Ромы» и вингер «Челси» Хаким Зиеш.

22-летний Антони в нынешнем сезоне провел три матча за «Аякс», в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В его активе также два гола в девяти встречах в составе сборной Бразилии.

Алексей Гусев
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