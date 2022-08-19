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В Совфеде отреагировали на разрешение США применять американское оружие в Крыму

Сенатор Цеков заявил, что США могли разрешить Киеву удары по Курской области

Фото: Erik De Castro / Reuters

Американское оружие может применяться для ударов не только по Крыму, но и по другим территориям России, например Брянской и Курской областям, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. На сообщения о том, что США разрешили Украине применять свое оружие для ударов по полуострову политик отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

США разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму для самообороны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванный источник в Белом доме. «Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», —подчеркнул он.

«Думаю, что США в любом случае уже дали разрешение на ведение каких-то диверсионных действий на территории Крыма, — считает Цеков. — Насчет оружия есть сомнения, но, в любом случае, разрешение на его использование будет получено если не сегодня, то завтра».

Сенатор допустил, что американское оружие может использоваться для попыток ударить по Крымскому мосту, но добавил, что подобные действия все равно не принесут результата.

«Штаты должны понимать, что Украина может заиграться. Она втягивает мировое сообщество в серьезный конфликт, который может развернуться уже не только на территории Украины. Стоило бы остановиться, потому что победить Россию невозможно», — подчеркнул сенатор.

Он также заметил, что повышенное внимание почему-то уделяется именно происшествиям на территории Крыма, хотя удары наносятся и по остальной части России.

«Надо обращать внимание и на то, что происходит в Курской области. В Брянской области. Я уверен, что и для нанесения ударов по этим территориям тоже могут быть использованы возможности, предоставляемые американцами», — считает политик.

Ранее на Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять американское вооружение для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины».

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Наталия Белова
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