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«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ

«Крылья Советов» сыграли вничью с новичком РПЛ «Факелом»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 августа, и завершилась со счетом 1:1. Хозяев в середине второго тайма вывел вперед Максим Глушенков. Самарцы лишились трех очков из-за гола форварда воронежцев Максима Максимова.

«Крылья Советов» с шестью очками находятся на 11-м месте в чемпионате России. Новичок РПЛ «Факел» имеет в активе четыре очка и занимает 12-ю позицию.

«Крылья Советов» в следующем туре 27 августа на выезде сыграют с «Ахматом». «Факел» в тот же день дома примет «Спартак».

Алексей Гусев
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