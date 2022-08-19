Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие

Академик Илькаев призвал вернуть кораблям ВМФ России тактическое ядерное оружие

Почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев заявил, что кораблям ВМФ России следует вернуть тактическое ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

Илькаев призвал вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие и подчеркнул, что этот вопрос следует обсудить в Совете безопасности.

«Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — объяснил он.

Академик добавил, что сократить вооружение решил президент СССР Михаил Горбачев по договоренности с американцами.

«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение"», — заключил Илькаев.

Ранее Северный флот направил в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок на учения. Они закончится в конце недели.