Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие

Академик Илькаев призвал вернуть кораблям ВМФ России тактическое ядерное оружие

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев заявил, что кораблям ВМФ России следует вернуть тактическое ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

Илькаев призвал вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие и подчеркнул, что этот вопрос следует обсудить в Совете безопасности.

«Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — объяснил он.

Академик добавил, что сократить вооружение решил президент СССР Михаил Горбачев по договоренности с американцами.

«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение"», — заключил Илькаев.

Ранее Северный флот направил в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок на учения. Они закончится в конце недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»
Диетолог назвал способ победить тягу к сладкому
Украинцы разочаровались в Зеленском после интервью американской газете
Посол рассказал о возможности диалога Путина и Зеленского на G20
Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие
В России разработают «гуманный» беспилотник для «изнурения противника»
Стало известно о намерении Путина приехать на саммит G20
Командир отряда ополчения заявил о снижении оснащенности ВСУ
В Северной Корее отказались от «дерзкого плана» Сеула
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.