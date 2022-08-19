В Харьковской области сформировали новый орган управления

Экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко назначили премьером Харьковской области

В подконтрольной российским военным части Харьковской области сформировали совет министров. Об этом говорится в указе главы администрации региона Виталия Ганчева, сообщает ТАСС.

Отмечается, что новый орган управления возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Вместе с этим он также будет занимать должность первого заместителя главы администрации Харьковской области.

Ранее в администрации Херсонской области сообщали, что Россия направила туда группу новых управленцев в целях улучшения экономической ситуации в регионе. До этого стало известно, что в правительствах Херсонской, Харьковской и Запорожской областей намечены перестановки.