Размеры коробок с консолями уменьшили ради экономии

Nikkei: Nintendo уменьшила размер коробки Switch на 20 процентов для оптимизации логистики

Японская компания Nintendo приготовилась выпускать свои консоли в коробке меньшего размера ради экономии. Об этом сообщает Nikkei.

Источники агентства выяснили, что производитель игровых начнет упаковывать девайсы серии Switch в новые коробки, которые на 20 процентов меньше предыдущих. Это позволит компании поставлять за один раз больше устройств.

В отчете говорится, что Nintendo объяснила это решение исключительно интересами оптимизации логистики и транспортировки. В компании не стали уточнять, что новая практика каким-то образом связана с уменьшением производимого бумажного мусора и пользой для экологии.

Журналисты обратили внимание, что два года назад подобное решение приняла Apple. Осенью 2020 года компания представила iPhone 12 — первые устройства бренда с упрощенным комплектом в уменьшенной коробке, в котором находились телефон, зарядный провод и документация. В корпорации объяснили это решение пользой для экологии и возможностью перевозить за один раз больше девайсов.

Ранее исследователи NPD рассказали, что продажи разработчиков видеоигр обрушились на фоне отступления пандемии COVID-19 и ослабления карантинных ограничений. По оценкам специалистов, только в США во втором квартале на видеоигры было потрачено 12,4 миллиарда долларов, что на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее.