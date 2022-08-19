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Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении 100 бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные нанесли огневой удар по позициям 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области. В результате потери противника составили более 100 человек. Об этом заявил журналистам в пятницу, 19 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за сутки удалось поразить склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады в Запорожье. Кроме того, российские военные уничтожили свыше 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники противника.

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Российская армия также уничтожила гаубицу M777 производства США в районе запорожского села Приморское, добавили в Минобороны.

Ранее российское ведомство докладывало о массовом дезертирстве в 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригадах ВСУ в Харьковской области и Запорожье.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Анна Щербакова
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