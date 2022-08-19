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Поставки оружия Украине назвали почти неограниченными

Командир ополчения Запорожья Новиков заявил о неограниченных поставках оружия Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» в беседе с РИА Новости рассказал о заметном увеличении поставок оружия Украине со стороны западных стран и назвал их почти неограниченными.

«Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — заявил он.

Новиков считает, что это не повлияет на конечный результат, однако создает определенные сложности, поскольку Киев получает много военной техники, в том числе высокоточной.

Ранее он подчеркнул, что в ходе специальной военной операции России техническая оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала в десятки раз. По его словам, ранее украинские войска обладали большим количеством беспилотников, тепловизоров и других устройств.

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Марина Совина
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