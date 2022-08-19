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При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека

Два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Северстали» в Мурманской области

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Два человека пострадали при обрушении породы, которое произошло на руднике АО «Олкон» в городе Оленегорск Мурманской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ходе обрушения породы на руднике АО "Олкон" пострадали два человека», — сказал собеседник агентства. О ЧП стало известно ранее 19 августа. По данным регионального управления МЧС, на месте уже работают спасатели.

АО «Олкон» занимается разработкой месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, который находится на Кольском полуострове. Месторождение входит в ПАО «Северсталь».

Ранее на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров.

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Никита Абрамов
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При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
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