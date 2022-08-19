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Россиянка зарезала любовника за пошлые шутки

В Бурятии правоохранители задержали женщину, зарезавшую любовника за пошлые шутки

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии правоохранители задержали 44-летнюю местную жительницу за убийство 35-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 17 августа фигурантка и потерпевший проводили время в гостях у брата женщины. Во время застолья пьяный любовник начал пошло шутить и оскорблять обвиняемую. Сначала она терпела, а потом взяла складной нож и ударила им обидчика в живот, нанеся тяжелые ранения. В ночь на 18 августа мужчину госпитализировали, он скончался в больнице.

Фигурантка не пыталась сбежать с места преступления и ждала следователей месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

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Екатерина Власова
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