Иностранный футболист ЦСКА рассказал о внимании русских девушек

Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что ему часто пишут русские девушки

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о внимании русских девушек. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

По словам футболиста, он получает много сообщений от россиянок в соцсетях. «Да, пишут часто, но я сейчас сфокусирован на том, чтобы все делать правильно», — заявил Карраскаль.

Ранее 19 июня Карраскаль назвал ложный стереотип о россиянах. «До приезда сюда я считал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята», — рассказал игрок.

Полузащитник находился в аренде в ЦСКА до конца сезона-2021/2022. После этого руководство команды приняло решение о выкупе футболиста. В составе армейцев хавбек принял участие в 18 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.