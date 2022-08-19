Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД раскрыли позицию России по новому «железному занавесу»

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не хотела бы нового «железного занавеса»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российская сторона не хотела бы появления нового «железного занавеса». Позицию Москвы по этому вопросу раскрыл замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Обнаружено крупнейшее в Европе древнее сооружение
МИД назвал гарантию недопущения «второго Чернобыля» на Украине
Минобороны заявило о расстреле бойцами «Кракена» бежавших с поля боя солдат ВСУ
Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине
Машков высказался об уезжающих из России
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ под Харьковом
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и снарядов HIMARS
Минобороны сообщило о подавлении взвода РСЗО «Смерч» в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.