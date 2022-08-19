В МИД раскрыли позицию России по новому «железному занавесу»
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не хотела бы нового «железного занавеса»
Российская сторона не хотела бы появления нового «железного занавеса». Позицию Москвы по этому вопросу раскрыл замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
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