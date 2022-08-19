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В «Зените» одной фразой отреагировали на переход Дзюбы в турецкий клуб

Гендиректор «Зенита» Медведев пожелал удачи футболисту Дзюбе в турецком «Адана Демирспор»
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на переход бывшего нападающего команды Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Его слова приводит РИА Новости.

Медведев оценил трансфер фразой «чтобы был полный спорт». Гендиректор сине-бело-голубых пожелал 33-летнему футболисту удачи.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления соглашения на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером. Российский форвард поблагодарил руководство турецкой команды за оказанное доверие.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Анастасия Борисова
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