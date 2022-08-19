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Бывший тренер «Зенита» рассказал о роли украинского игрока в трансфере Дзюбы

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что в трансфере Артема Дзюбы сыграл роль Ракицкий

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о переходе Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24.

По мнению специалиста, определенную роль в осуществлении трансфера сыграл украинский защитник команды Ярослав Ракицкий, вместе с которым россиянин играл за сине-бело-голубых. «Он знал, что там его ждут и помогут с адаптацией. Вряд ли у Дзюбы и Ракицкого могут произойти какие-то конфликты, они дружили в "Зените"», — заявил Петржела.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером. Форвард покинул «Зенит» в конце мая.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Алексей Гусев
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