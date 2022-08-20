Прокурор заключил досудебное соглашение с обвиняемым по делу Брюна

Прокурор ЮВАО заключил досудебное соглашение с коллегой нарколога Брюна Якушевым

Прокурор Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых по делу о особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий. Об этом в субботу, 20 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным источника «Ленты.ру», речь идет о коллеге бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по Московскому научно-практическому центру (НПЦ) наркологии Владимире Якушеве. В ходе допроса он признал вину. По данным прокуратуры, они вместе с Брюном через подконтрольные фирмы похитили более 20 миллионов рублей столичного Департамента здравоохранения, поставляя медицинские изделия по завышенным ценам в Московский НПЦ наркологии.

На кадрах видно, как Якушев подписывает досудебное соглашение.

Ранее Кузьминский суд Москвы отправил соучастников под домашний арест до 3 октября. Им запретили покидать жилище, менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту.

Следствие ведет следственная часть УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа. Отмечалось, что они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.