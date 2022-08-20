Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Западе удивились кораблестроительным амбициям России

Breaking Defense: кораблестроительные амбиции России вызывают удивление

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кораблестроительные амбиции России вызывают удивление. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на коментарии трех западных аналитиков.

В публикации утверждается, что обновленная доктрина Военно-морского флота (ВМФ) России отводит центральное место не Северному флоту, а Тихоокеанскому, что требует от Москвы большого количества крупных кораблей, для строительства которых понадобится новая верфь.

«Крупнейшие верфи, которые могли строить такие корабли, были расположены на Украине в советское время», — сказал старший аналитик Центра военно-морского анализа (США).

По его мнению, такую верфь Россия может получить, если освободит Николаев, что «кажется маловероятным на данный момент».

Директор Центра арктической безопасности и устойчивости Университета Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард новую доктрину Москвы оценил как «чрезмерно амбициозную». По его мнению, на протяжении последних десяти лет Россия больше вкладывалась в развитие подводного флота, в том числе за счет сокращений инвестиций в надводный.

«С санкциями очень сложно представить, как Россия может достичь новых целей, особенно в отношении авианосцев и беспилотных кораблей», — уверен эксперт.

Материалы по теме:
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018
Из «Кузи» в «Пиписю» Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
Из «Кузи» в «Пиписю»Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
12 мая 2018

Аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заметил, что в настоящее время Россия работает минимум над 17 проектами морских беспилотных систем. По его мнению, создание подводных беспилотников у Москвы идет лучше, чем надводных.

В августе заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М с задержкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Назван возможный срок заключения иранской ядерной сделки
Вывоз зерна с Украины запланировали увеличить
Крупнейший энергогигант Италии подсчитал издержки от ухода из России
В Латвии захотели сэкономить на оборонной сфере
Москвичам спрогнозировали жару в последнюю неделю лета
В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС
В Запорожье заявили о предотвращении провокации на АЭС
В Киеве запретят массовые мероприятия в День независимости
Подозреваемый по делу Брюна признал вину в мошенничестве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.