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Литва поставит Украине две партии военной помощи

Министр обороны Литвы Анушаускас анонсировал две поставки военной помощи Украине

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Литва поставит Украине две партии военной помощи, анонсировал министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Готовится и Литва [направить вооружение Украине], о чем будет объявлено после завершения подготовки. Это будут 29-я и 30-я поставки из Литвы с февраля», — написал глава ведомства.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. В соответствующем меморандуме говорится о поставках на сумму 775 миллионов долларов.

Вашингтон также передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.

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Анастасия Заикина
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