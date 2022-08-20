Стало известно о состоянии госпитализированного главы Херсонской области

В Херсонской области сообщили об улучшении состояния здоровья главы региона Сальдо

Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ранее госпитализированного в московскую клинику, улучшилось. Об этом стало известно из его официального Telegram-канала.

Сообщается, что политик идет на поправку, «общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию». Лечением главы Херсонской области занимаются специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику. Выздоровление и углубленное медицинское обследование продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проведении дополнительного расследование по делу отравления боевыми веществами Владимира Сальдо и массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области.

О госпитализации главы администрации Херсонской области сообщалось 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его транспортировали в московский НИИ имени Склифосовского.

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия. Пункт, в котором предполагалось отравление политика неизвестным веществом, из официальных документов о его лечении исчез.

Ранее сообщалось, что глава Херсонской области мог быть отравлен неизвестным веществом поваром и горничной. По словам источников, чиновнику стало плохо после того, как он поел приготовленные новым поваром блюда.