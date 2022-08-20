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Севастопольцев призвали сообщать сведения по ЧП с беспилотником

Власти Севастополя призвали жителей сообщать ФСБ информацию по инциденту с беспилотником

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Власти Севастополя призвали жителей сообщать сведения по ЧП с беспилотником. Об этом говорится в Telegram-канале правительства города.

«Внимание! Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в Штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — сказано в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что беспилотник прилетел в крышу штаба Черноморского флота. «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко», — написал губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, в результате происшествия нет погибших.

Вечером 19 августа в Севастополе сработала система ПВО. По предварительным данным, был сбит беспилотник. Также о работе противовоздушной обороны сообщали жители Евпатории.

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Анастасия Заикина
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