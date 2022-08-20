Беспилотник в Севастополе сбили средства ПВО

Беспилотник над штабом Черноморского флота в Севастополе сбил пост воздушной обороны

Беспилотник над штабом Черноморского флота в Севастополе был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, летательный аппарат «был отработан» постом воздушной обороны флота над штабом. «Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», — отметил политик.

Ранее в сети появилось видео пролета беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе. На ролике видно, как дрон приближается к строениям и пропадает за крышами. Пролет сопровождается звуками интенсивной стрельбы.

Беспилотник над штабом Черноморского флота был сбит утром 20 августа. В результате произошедшего жертв нет.