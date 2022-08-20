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Подразделение ВСУ сдалось в ДНР после переписки в Telegram

Подразделение ВСУ сдалось в ДНР после переписки с Народной милицией в Telegram

Кадр: пресс-служба Народной милиции ДНР

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложило оружие в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) республики в своем Telegram-канале.

По заявлению военных, в населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться. После переписки в мессенджере бойцы подразделения сдались, а его позиции перешли под контроль НМ ДНР.

19 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что бойцы полка территориальной обороны «Кракен» ВСУ расстреляли 100 солдат 58-й мотопехотной бригады, бежавших с поля боя. По его словам, это было сделано для пресечения паники и в качестве устрашения личного состава ВСУ.

Ранее в Минобороны заявляли, что бойцы ВСУ стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен.

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Марина Совина
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