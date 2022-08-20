Подразделение ВСУ сдалось в ДНР после переписки в Telegram
Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложило оружие в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) республики в своем Telegram-канале.
По заявлению военных, в населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться. После переписки в мессенджере бойцы подразделения сдались, а его позиции перешли под контроль НМ ДНР.
19 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что бойцы полка территориальной обороны «Кракен» ВСУ расстреляли 100 солдат 58-й мотопехотной бригады, бежавших с поля боя. По его словам, это было сделано для пресечения паники и в качестве устрашения личного состава ВСУ.
Ранее в Минобороны заявляли, что бойцы ВСУ стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен.