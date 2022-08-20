Испанию обвинили в нежелании поддерживать Украину

Newsweek: Испания лишила Украину поддержки, отказавшись поставлять оружие

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса заявил, что Украина потеряла одного из «самых верных союзников», когда Испания отказалась поставлять ей оружие. Об этом он написал в публикации для издания Newsweek.

Он напомнил, что премьер-министр Испании Педро Санчес во время своего весеннего визита в Киев заверил, что предоставит Украине разнообразную военную помощь. Однако их сотрудничество, по мнению Гонсалеса-Галларса, не прошло проверку временем. «Испания – аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта – овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками», — вопрошает аналитик.

«Спустя более четырех месяцев все, что [президент Украины Владимир] Зеленский может продемонстрировать от премьер-министра Испании — это легкую оборонительную артиллерию, одну эвакуационную бронемашину и 200 тонн противотанковых средств», — сказано в статье. При этом Мадрид планировал передать Киеву, в числе прочего, танки немецкого производства Leopard 2A4, подчеркивает Гонсалеса-Галларса. Однако, отмечается в публикации, Испания даже не обращалась за разрешением к Германии, которая должна была согласовать передачу как страна-производитель.

В результате украинцы «теряют веру в Испанию», резюмировал аналитик. Он также добавил, что позиция Испании должна послужить уроком для остальных стран, критикующих действия России на Украине, но не имеющих достаточных стимулов для реальной поддержки Киева.

В начале августа министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отказе страны поставлять Украине танки Leopard, которые хранятся на военной базе Сарагоса, из-за их «неблагоприятного положения».