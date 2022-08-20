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Талибы призвали снять санкции с лидеров движения

«Талибан» призвало ООН не использовать санкции для давления и снять их с лидеров движения

Фото: Ali Khara / Reuters

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом не использовать санкции в качестве инструмента давления и снять их с лидеров движения. Об этом сообщает «Интерфакс».

В своем заявлении талибы указали на то, что в Дохинском соглашении было принято решение о снятии всех санкций с лидеров Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство — прим. «Ленты.ру»), и оно должно быть выполнено. Срок действия разрешения на зарубежные поездки для должностных лиц «Талибана» истек 19 августа, решение о его продлении Совбез ООН пока не принял. Талибы подчеркнули, что сохранение запрета вместо политического диалога создаст дистанцию между Афганистаном и миром, чего следует избегать.

«Афганистан, в котором Америка, НАТО и 50 других стран не смогли создать мир и стабильность при всей своей силе и мощи, сегодня безопасен и стабилен в интересах всего мира», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Талибан» счел необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане. «В стране нет произвольных убийств или арестов», — заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

В январе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что талибы убили более 100 бывших афганских чиновников с момента прихода к власти. Также Миссия ООН получала данные о насильственных похищениях и других нарушениях в отношении сторонников бывшего режима, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом.

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Варвара Кошечкина
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