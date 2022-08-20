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Виталий Кличко обратился к Усику перед боем с Джошуа

Виталий Кличко заявил, что верит в Александра Усика в бою с Энтони Джошуа

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к соотечественнику Александру Усику накануне боя украинского боксера-тяжеловеса с британцем Энтони Джошуа. Бывший спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами», — заявил Кличко. Он добавил, что за боем будут следить миллионы людей по всему миру.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Алексей Гусев
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