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Спорт

Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Фото:Shutterstock

Cборная Канады обыграла Финляндию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 21 августа. Команды не смогли определить победителя в основное время: на голы Джошуа Руа и Уильяма Дюфура финны ответили точными бросками Алекси Хеймосалми и Йоакима Кемелля. В овертайме победу канадцам принес Кент Джонсон.

Обладателями бронзовых наград стали шведы. В матче за третье место они со счетом 3:1 обыграли чехов.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Алексей Гусев
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