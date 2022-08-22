Захарова отреагировала на решение ЕС перенести тренировки военных на Украину

Захарова назвала миссию ЕС по подготовке украинских войск «натаскиванием террористов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза перенести свою миссию по подготовке украинских войск на территорию Украины и заявила, что такие тренировки стоит называть «натаскиванием террористов». Ее слова опубликованы в личном Telegram-канале.

«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», — подчеркнула дипломат. Захарова также заявила, что в начале XX века европейцы «не сразу разобрались, что такое фашизм», но, когда поняли, «было поздно».

Решение о разворачивании тренировочной миссии ЕС на Украине было принято еще до начала российской спецоперации 24 февраля — в январе 2022 года на заседании глав Минобороны стран Евросоюза.

21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что параметры и время развертывания еще будут уточняться. О том, что место базирования миссии изменится, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 22 августа.