Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова отреагировала на решение ЕС перенести тренировки военных на Украину

Захарова назвала миссию ЕС по подготовке украинских войск «натаскиванием террористов»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза перенести свою миссию по подготовке украинских войск на территорию Украины и заявила, что такие тренировки стоит называть «натаскиванием террористов». Ее слова опубликованы в личном Telegram-канале.

«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», — подчеркнула дипломат. Захарова также заявила, что в начале XX века европейцы «не сразу разобрались, что такое фашизм», но, когда поняли, «было поздно».

Решение о разворачивании тренировочной миссии ЕС на Украине было принято еще до начала российской спецоперации 24 февраля — в январе 2022 года на заседании глав Минобороны стран Евросоюза.

21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что параметры и время развертывания еще будут уточняться. О том, что место базирования миссии изменится, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 22 августа.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства дочери Дугина
Назван победитель конкурса на лучшую стрижку маллет
В Москве мужчина решил покататься на серфе и умер
Двое рабочих погибли при очистке канализации в российском детском лагере
В Госдуме заявили о планах поддерживать украинскую культуру
Американские F-16 будут использовать еще 20 лет
Стало известно о пострадавших из-за обстрела Антоновского моста в Херсоне
Экс-участница группы «Ранетки» заключила брак с женщиной и родила сына
На Рублевке устроили распродажу элитного жилья
Захарова отреагировала на решение ЕС перенести тренировки военных на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.