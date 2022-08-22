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Москвичей предупредили о 33-градусной жаре

МЧС предупредило москвичей о 33-градусной жаре с 23 по 25 августа

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

В Москве с 23 по 25 августа в дневное время суток ожидается 33-градусная жара. Об этом местных жителей со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура начнет понижаться ближе к концу недели, ориентировочно с 26 августа. Но показатели все равно будут превышать норму.

Аномальная жара обрушилась и на страны Западной Европы. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, в июле зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений — 40 градусов. Аналогичная ситуация была во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании.

Ранее рекорд 100-летней давности побила температура в Великом Новгороде — воздух в областном центре прогрелся до 30,3 градуса (в тени).

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Евгения Куликова
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