Обновление Windows сломало звук на ПК
Очередное обновление для Windows 10 повредило компьютеры некоторых пользователей. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей, которые раскритиковали обновление для Windows 10, имеющее идентификатор KB5016616. Судя по отзывам, у ряда пользователей апдейт повредил аудиооборудование — звук либо начал воспроизводиться с «заиканием», либо на устройствах вообще исчезла данная функция. Microsoft уже признала проблему.
По словам специалистов, апдейт KB5016616 относится к обновлениям Microsoft, которые обычно выпускают по вторникам, — они исправляют ошибки системы. Авторы подчеркнули, что жалобы на ломающее ПК обновление стали появляться почти сразу после выхода новой версии Windows. Также выяснилось, что некоторые пользователи компьютеров не смогли установить апдейт.
Специалисты Microsoft признали ошибку и пообещали разобраться. По словам энтузиастов, до выхода исправляющего патча можно решить проблему откаткой обновления или переустановкой драйверов для аудиооборудования компьютера.
Ранее источники рассказали, что масштабное обновление для Windows 11 выйдет 20 сентября. Новая версия ОС будет включать в себя несколько крупных изменений.