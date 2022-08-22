Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белорус заболел геморроем после десяти суток в заключении

Житель Минска Андрей Шляпов рассказал о пытках во время заключения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Минска Андрей Шляпов рассказал о пытках во время заключения. Его интервью опубликовано на сайте правозащитного центра «Весна».

Шляпова обвинили в причастности к массовым протестам 2020 года.

Во время содержания в ИВС ему приходилось спать на голом полу, после чего он заболел геморроем. В ИВС мужчина провел десять суток.

«Все, кто проходит через ИВС, его зарабатывают. Потому что ты спишь на голом бетоне. Подкладываешь тапочки под спину, чтобы не отморозить почки. Я был в одной майке и тонкой спортивной кофте», — рассказал Шляпов. Кроме того, в ИВС ему приходилось мыться с помощью «ведра и бутылки», поэтому в СИЗО приехал «как бомж».

Материалы по теме:
«ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
«ОМОН зверствовал»Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
11 августа 2021
«Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что пережили участники белорусских протестов в изоляторе на Окрестина
«Вопли стояли душераздирающие»Пытки, боль и немного надежды. Что пережили участники белорусских протестов в изоляторе на Окрестина
24 августа 2020

По словам Шляпова, во время следствия его избивали сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Ночь после первого допроса ему пришлось провести прикованным к шкафу. До суда он провел в СИЗО более полугода. Шляпова осудили на три года «домашней химии» — наказания, которое связано с ограничением свободы. Через два месяца он покинул Белоруссию.

Протесты с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко начались после президентских выборов 2020 года. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи людей, многие из которых рассказали про пытки и издевательства в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих. Правозащитники насчитали 325 политзаключенных в Белоруссии. Многие оппозиционные активисты были арестованы или бежали из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
В российских городах пройдет квест в честь Дня флага
Назван самый опасный вид общественного транспорта
«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения
Подмосковная пенсионерка наняла убийцу для устранения собственного сына
Гражданский конфликт и упадок древних майя объяснили мегазасухой
Совет Госдумы обсудит ситуацию с Запорожской АЭС на внеочередном заседании
Момент гибели попавшего в винт самолета россиянина показали на видео
Сенатор Исаков опроверг отречение от осудившей СВО дочери
Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.