Белорус заболел геморроем после десяти суток в заключении

Житель Минска Андрей Шляпов рассказал о пытках во время заключения

Житель Минска Андрей Шляпов рассказал о пытках во время заключения. Его интервью опубликовано на сайте правозащитного центра «Весна».

Шляпова обвинили в причастности к массовым протестам 2020 года.

Во время содержания в ИВС ему приходилось спать на голом полу, после чего он заболел геморроем. В ИВС мужчина провел десять суток.

«Все, кто проходит через ИВС, его зарабатывают. Потому что ты спишь на голом бетоне. Подкладываешь тапочки под спину, чтобы не отморозить почки. Я был в одной майке и тонкой спортивной кофте», — рассказал Шляпов. Кроме того, в ИВС ему приходилось мыться с помощью «ведра и бутылки», поэтому в СИЗО приехал «как бомж».

По словам Шляпова, во время следствия его избивали сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Ночь после первого допроса ему пришлось провести прикованным к шкафу. До суда он провел в СИЗО более полугода. Шляпова осудили на три года «домашней химии» — наказания, которое связано с ограничением свободы. Через два месяца он покинул Белоруссию.

Протесты с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко начались после президентских выборов 2020 года. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи людей, многие из которых рассказали про пытки и издевательства в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих. Правозащитники насчитали 325 политзаключенных в Белоруссии. Многие оппозиционные активисты были арестованы или бежали из страны.