Аналитик рассказал о цене отказа от российского газа для Германии

Аналитик Демидов заявил о высокой цене для Германии за отказ от российского газа

Германии придется заплатить дорогую цену за отказ от поставок российского газа через «Северный поток»: ожидается беспрецедентный рост цен, а также существует вероятность отключения от снабжения промышленных предприятий. Тем не менее, говорить о том, что страна замерзнет, не приходится, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа, свидетельствуют данные площадки. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта.

«Германия не торопится решать проблемы с поставками российского газа: страна уже практически заполнила подземные хранилища и расслабилась, ждет, пока придут плавучие СПГ-терминалы, — сказал Юшков. — Тем не менее, гарантий того, что отопительный сезон удастся пройти нормально, нет. Риски остаются колоссальными, цены высокими. Это убивает промышленность».

Несмотря на то, что без российского газа страна не замерзнет, аналитик уверен, что отказ от поставок из России будет очень дорого стоить. Ряд промышленных потребителей уже отмирает из-за беспрецедентного роста цен, потому уже очевидно: пройти это историю без ухудшения экономической ситуации невозможно.

«Все это нанесет огромный урон промышленности. Потребители либо будут уходить и отключаться сами из-за неспособности оплатить газ по новым ценам, либо их будет отключать правительство для того, чтобы сохранить газ для населения и объектов социального значения», — предупредил Юшков.

Напомним, подорожание произошло на фоне продолжающихся проблем с поставками российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток». 19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода.