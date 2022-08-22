Бизнесмены начали отказываться инвестировать в Латвию

Eurasia Daily: бизнесмены боятся инвестировать в Латвию из-за соседства с Россией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс рассказал, что у него были переговоры с некоторыми иностранными бизнесменами, которые признались, что они не готовы инвестировать в страну. Об этом пишет издание Eurasia Daily.

По словам Пабрикса, причиной отказа инвесторов является соседство Латвии с Россией, а также относительно близкие боевые действия, происходящие на территории Украины. Однако он подчеркнул, что об этом не надо беспокоиться, так как страна является членом НАТО, и на нее распространяется пятая статья договора альянса о взаимопомощи.

Пабрикс настаивает на том, чтобы латыши развеяли миф о небезопасности родины и активно включились в конкуренцию за зарубежное финансирование и инвестиции.

Ранее Артис Пабрикс высказался в своем микроблоге в Twitter о необходимости исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН).