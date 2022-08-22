Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бизнесмены начали отказываться инвестировать в Латвию

Eurasia Daily: бизнесмены боятся инвестировать в Латвию из-за соседства с Россией
Артис Пабрикс

Артис Пабрикс. Фото: Ritzau Scanpix / Philip Davali / Reuters

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс рассказал, что у него были переговоры с некоторыми иностранными бизнесменами, которые признались, что они не готовы инвестировать в страну. Об этом пишет издание Eurasia Daily.

По словам Пабрикса, причиной отказа инвесторов является соседство Латвии с Россией, а также относительно близкие боевые действия, происходящие на территории Украины. Однако он подчеркнул, что об этом не надо беспокоиться, так как страна является членом НАТО, и на нее распространяется пятая статья договора альянса о взаимопомощи.

Пабрикс настаивает на том, чтобы латыши развеяли миф о небезопасности родины и активно включились в конкуренцию за зарубежное финансирование и инвестиции.

Ранее Артис Пабрикс высказался в своем микроблоге в Twitter о необходимости исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
В Китае заявили об обеспокоенности из-за убийства Дугиной
Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика Леон Витали
Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию
Фигура Собчак в леопардовом бикини восхитила сеть
США решили выслеживать «пособников» России в обходе санкций
Приграничный регион России продлил высокий уровень террористической угрозы
Бизнесмены начали отказываться инвестировать в Латвию
Мастер назвал устаревшие и вечно актуальные дизайны татуировок
На Украине заподозрили ребенка в причастности к убийству Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.