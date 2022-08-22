Празднование Дня флага России началось с поднятия триколора на Поклонной горе

Празднование Дня Государственного флага России началось в Парке Победы на Поклонной горе

Празднование Дня Государственного флага России в Москве началось в Парке Победы на Поклонной горе, где при участии кадетов Кадетского корпуса им. Жукова состоялась церемония поднятия триколора. Об этом сообщает телеканал Москва24.

После этого в парке начались праздничные мероприятия. Первый из них - «Россия объединяет» - прошел у монумента Победы. Впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей — 90, пять из них — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов стране.

На главной аллее парка Победы был развернут самый длинный флаг России. Его длина составила 165 метров, а ширина - девять метров. В создании флага приняли участие три тысячи человек. Каждый держал в руках табличку белого, синего или красного цвета. В 12:30 по московскому времени участники подняли свои таблички вверх и из частей сложилось полотно российского триколора – как символ единства жителей страны.

Позже, в 15:30 у монумента Победы пройдет флешмоб «Карта России». Тысячи активистов в панамах и футболках в цветах российского флага выстроятся по контуру огромной карты страны. Ее площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров.

Все флешмобы организуют активисты молодежного сообщества «STOлица».

Центральным событием в Москве станет вечерний праздничный концерт на Поклонной горе. В нем примут участие: Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие.

Завершится концерт фейерверком в 22:00.

В ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица».