Момент массового ДТП с фурой на МКАД попал на видео

Фура и 4 легковых авто столкнулись на МКАД и попали на видео

На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один из которых — грузовой. Момент аварии попал на видео, его публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Согласно записи, фура не успела затормозить перед стоящими в пробке автомобилями и врезалась в одно из легковых авто. Когда его водитель попытался уйти от столкновения, сила удара выбросила автомобиль на соседнюю полосу, где тот врезался в другие машины.

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — прокомментировали ситуацию в Дептрансе.

Ранее 22 августа на 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Легковушка наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Из-за того что машина влетела в фуру на огромной скорости, она наполовину ушла под большегруз.