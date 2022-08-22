Президент ЦСКА оценил уход Федуна из «Спартака»

Глава ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не испытывает эмоций из-за ухода Федуна из «Спартака»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил уход Леонида Федуна из «Спартака». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Гинер заявил, что не испытывает эмоций из-за ухода Федуна из команды. «Федун уходит из "Спартака"? Хочет — уходит, не хочет — не уходит», — добавил глава команды.

Ранее 22 августа Леонид Федун ушел с поста главы красно-белых, заявив, что оставляет конкурентоспособную команду с амбициозным тренером. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем 100 процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.