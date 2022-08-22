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Спорт

Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Усмана

Хабиб Нурмагомедов объяснил поражение Усмана неспособностью долго находиться на пике
Камару Усман и Хабиб Нурмагомедов

Камару Усман и Хабиб Нурмагомедов. Фото: Louis Grasse / globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина приводит Metaratings.

Нурмагомедов увидел закономерность в утрате Усманом титула чемпиона UFC в полусреднем весе. «Когда ты добился результата, то с каждой защитой становится тяжелее. Годы идут, ресурс истощается», — отметил россиянин. Он напомнил, что боец не способен долго находиться на пике своих возможностей.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона. Он потерпел первое поражение с 2013 года и второе в карьере.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин трижды защитил пояс, одержав победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.

Николай Костюков
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