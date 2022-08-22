Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Усмана

Хабиб Нурмагомедов объяснил поражение Усмана неспособностью долго находиться на пике

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил сенсационное поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина приводит Metaratings.

Нурмагомедов увидел закономерность в утрате Усманом титула чемпиона UFC в полусреднем весе. «Когда ты добился результата, то с каждой защитой становится тяжелее. Годы идут, ресурс истощается», — отметил россиянин. Он напомнил, что боец не способен долго находиться на пике своих возможностей.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона. Он потерпел первое поражение с 2013 года и второе в карьере.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин трижды защитил пояс, одержав победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.