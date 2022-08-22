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Тысячи материнских плат отзовут из-за риска расплавления

The Verge: Asus отозвала 10 тысяч материнских плат Z690 Hero из-за брака

Изображение: Asus

Серьезный брак стал причиной отзыва тысяч материнских плат Asus Z690 Hero. Об этом сообщает издание The Verge.

О запуске программы замены заявила Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), документ опубликован на сайте организации. В материале говорится, что Asus отзовет порядка 10 тысяч материнских плат Z690 Hero из-за неправильно припаянного конденсатора.

По словам специалистов, ошибка на производстве может вызвать перегрев материнской платы, существует риск возгорания. По информации CPSC, по крайней мере десять владельцев устройств Asus рассказали, что в ходе работы их оборудование перегрелось и расплавилось. Информацию о том, что дефектные платы вызвали пожар или стали причиной травм, не подтвердили.

В организации рассказали, что замене подлежат материнские платы с серийными номерами, начинающимися на MA, MB и MC. Номер можно обнаружить на наклейке рядом с 24-контактным разъемом питания ATX. Предположительно, дефект был исправлен в январе 2022 года — платы Asus Z690 Hero до сих пор доступны в продаже. Журналисты отметили, что одним из первых на брак обратил внимание автор YouTube-канала под ником Buildzoid.

В начале марта принадлежащая Google компания Fitbit отозвала часы популярной модели Ionic из-за травм, полученных пользователями. Из-за перегрева девайса несколько десятков пользователей устройства получили ожоги.

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Андрей Ставицкий
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