Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» пошел на уступки Молдавии

«Газпром» согласился с просьбой «Молдовагаза» перенести срок оплаты аванса за август

Фото: Shutterstock

Компания «Газпром» в своем Telegram-канале сообщила, что готова пойти на уступки молдавскому «Молдовагазу», обратившемуся с просьбой перенести срок оплаты аванса за поставки в августе до 1 сентября.

«"Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — сказано в посте.

О просьбе «Молдовагаза» ранее 22 августа сообщил глава предприятия Вадим Чебан. «Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — пояснил он.

По условиям договора, молдавская сторона должна вносить аванс до 20-го числа каждого месяца. Сейчас, как предупреждал Чабан ранее, компании не хватает денег. В середине месяца он уже говорил, что «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО
Губернатор Севастополя заявил о сбитом российской ПВО беспилотнике
Стали известны подробности лечения госпитализированного главы Херсонской области
Евро упал до минимума за 20 лет
В ООН заявили о росте рисков ядерного конфликта
Россиян предупредили о рисках утечки личных данных из WhatsApp
Еще один аксессуар из 2000-х годов вернулся в моду
Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
Мужчина расстрелял подростков из пулемета для страйкбола и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.