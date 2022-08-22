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В Госдуме оценили возможность отстранения Норвегии от международных турниров

Депутат Дмитрий Свищев назвал маловероятным отстранение Норвегии от международных турниров

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил возможность отстранения Норвегии от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Депутат назвал маловероятным отстранение норвежцев, так как, по его мнению, они смогут договориться с Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «Но звоночек тревожный, и он прозвучал. Если честно — справедливый. Все должны жить по одним правилам», — заявил он.

19 августа спортивные власти Норвегии заявили, что WADA может отстранить страну от крупных турниров из-за того, что Антидопинговое агентство Норвегии не выполняет обязательства по международному антидопинговому кодексу. В частности, агентство может запретить норвежцам проводить чемпионаты мира, Олимпийские игры, а также участвовать в них сборным.

Причиной стал закон о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний атлет не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.

Анастасия Борисова
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