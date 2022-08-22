В Госдуме оценили возможность отстранения Норвегии от международных турниров

Депутат Дмитрий Свищев назвал маловероятным отстранение Норвегии от международных турниров

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил возможность отстранения Норвегии от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Депутат назвал маловероятным отстранение норвежцев, так как, по его мнению, они смогут договориться с Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «Но звоночек тревожный, и он прозвучал. Если честно — справедливый. Все должны жить по одним правилам», — заявил он.

19 августа спортивные власти Норвегии заявили, что WADA может отстранить страну от крупных турниров из-за того, что Антидопинговое агентство Норвегии не выполняет обязательства по международному антидопинговому кодексу. В частности, агентство может запретить норвежцам проводить чемпионаты мира, Олимпийские игры, а также участвовать в них сборным.

Причиной стал закон о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний атлет не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.