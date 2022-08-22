В МЧС предупредили о риске возникновения пожаров в Подмосковье

В МЧС сообщили о риске возникновения торфяных и лесных пожаров в Подмосковье

С 23 по 25 августа местами по Московской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. О риске возникновения торфяных и лесных пожаров предупредили в региональном управлении МЧС.

Местных жителей призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. «Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», — говорится в сообщении ведомства.

С прошлой недели лесные пожары бушуют в Рязанской области. 19 августа в МЧС заявили, что ситуация сложная, но угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Тем не менее 21 августа было принято решение эвакуировать жителей поселка Голованово.

Смог от пожаров в Рязанской области добрался до Москвы. В разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что этот смог не представляет опасности.