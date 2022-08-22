Роналду снова оставили на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду снова не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова не попал в стартовый состав команды на матч Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний форвард начал матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» на скамейке запасных. Также вне стартового состава оказался защитник Харри Магуайр, капитан «красных дьяволов».

В центре нападения с первых минут вышел британский форвард Маркус Рэшфорд. Роналду оказался на скамейке во второй раз со старта первенства.

18 августа сообщалось, что вариант приглашения Роналду рассматривают в дортмундской «Боруссии». По данным СМИ, в клубе Бундеслиги готовы на трансфер или аренду игрока.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. СМИ приписывали интерес к форварду, в частности, его первому клубу «Спортингу», а также мадридскому «Атлетико».