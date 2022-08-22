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В Совфеде рассказали о подготовке НАТО к противостоянию с Россией

Сенатор Совфеда Ковитиди заявила о подготовке НАТО к противостоянию с Россией

Фото: Olivier Matthys / AP

НАТО — реальная угроза для России. Количество военных баз, которые находятся по периметру России, свидетельствует об этом, рассказала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями».

Вместе с тем она призвала не верить заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца о том, что альянс никогда не был угрозой для России. По словам сенатора, ряд мероприятий подтверждает то, что НАТО «готовилось к жесточайшему противостоянию с Россией». Об этом свидетельствует в том числе приостановление деятельности военной миссии связи НАТО в Москве, а также отзыв аккредитации ее сотрудников.

Кроме того, Ковитиди отреагировала на слова Шольца о том, что Украину не будут принимать в альянс минимум 30 лет. Сенатор добавила, что «Украина утратила свою политико-правовую самостоятельность», поэтому это «территориальное образование» вообще не может рассматриваться как кандидат на вступление в НАТО.

Ранее стало известно, что Шольц говорил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Издание Die Welt также приводит недавние слова канцлера Германии, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.

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Сергей Истомин
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