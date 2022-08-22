В Совфеде ответили на слова Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине

Сенатор Джабаров назвал шантажом слова Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом, считает сенатор Совфеда Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую, Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом.

Украинский лидер отметил, что в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе, предупредив, что «это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны».

Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил Владимир Джабаров сенатор Совфеда

Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.

«Складывается впечатление, что это не мы побеждаем в специальной военной операции, а господин Зеленский. А он терпит поражение за поражением. Я думаю, что он напрасно выдвигает условия. Не исключаю, что Зеленский сам рано или поздно может предстать перед судом украинского народа за совершенные деяния», — заявил он.

Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной.

Я не вижу пока основ для переговоров Владимир Джабаров сенатор Совфеда

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет «практической платформы» для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.

