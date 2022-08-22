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Спорт

Стали известны претенденты на пост главы «Спартака»

«Матч ТВ»: «Спартак» могут возглавить Хавкин и Матыцин из «Лукойла», а также Хачатурянц

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Стали известны главные претенденты на пост президента московского «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, команду могут возглавить бывший вице‑президент руководителя аппарата компании «Лукойл» Евгений Хавкин, первый вице‑президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын, а также бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Решение должно быть принято 25 августа.

В понедельник, 22 августа, Леонид Федун ушел с поста главы красно-белых. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем ста процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Анастасия Борисова
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