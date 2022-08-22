Росгвардия и СКР проверят охранные структуры фестиваля «Традиция» после убийства Дугиной

Росгвардия и СКР проведут проверку охранных структур фестиваля «Традиция» после гибели журналистки Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Проверки пройдут в частных охранных организациях «Комкон-Безопасность» и «Феникс».

Ранее депутат назвал блестящей работу российских спецслужб, которые раскрыли убийство Дугиной в первые же сутки. Также он выразил мнение, что после ее трагической гибели нужно кардинально изменить требования к вопросам безопасности на политических массовых мероприятиях. Хинштейн указал на отсутствие должного контроля со стороны правоохранителей на фестивале «Традиции», где, предположительно, была заложена бомба в автомобиль отца погибшей, политолога Александра Дугина, сработавшая в тот момент, когда машиной управляла его дочь.

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, совершенное в Подмосковье 20 августа. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы. Установлена исполнительница убийства, которой является гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии.