Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия и СКР проверят охранные структуры фестиваля «Традиция»

Росгвардия и СКР проверят охранные структуры фестиваля «Традиция» после убийства Дугиной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росгвардия и СКР проведут проверку охранных структур фестиваля «Традиция» после гибели журналистки Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Проверки пройдут в частных охранных организациях «Комкон-Безопасность» и «Феникс».

Ранее депутат назвал блестящей работу российских спецслужб, которые раскрыли убийство Дугиной в первые же сутки. Также он выразил мнение, что после ее трагической гибели нужно кардинально изменить требования к вопросам безопасности на политических массовых мероприятиях. Хинштейн указал на отсутствие должного контроля со стороны правоохранителей на фестивале «Традиции», где, предположительно, была заложена бомба в автомобиль отца погибшей, политолога Александра Дугина, сработавшая в тот момент, когда машиной управляла его дочь.

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, совершенное в Подмосковье 20 августа. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы. Установлена исполнительница убийства, которой является гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
В США упрекнули Украину в недостаточной поддержке граждан
Жители Севастополя сообщили о взрывах
В США рассказали о «проигрывающих ржавчине» ВМС
Турция удвоила закупки нефти в России
В российских городах пройдет квест в честь Дня флага
Блогерша купила грузовик потерянных посылок и раскрыла их ценное содержимое
Пьяный россиянин насмерть забил лопатой родную мать
Умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил
В Китае изменили концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.