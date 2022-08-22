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Желающим купить жилье россиянам назвали замену Европе

Риелтор Швырков назвал Сербию и ОАЭ странами, рынки жилья которых заменят россиянам Европу

Фото: Nikola Aleksic / Unsplash

Рынок жилья таких стран, как Сербия и ОАЭ, способен заменить россиянам рынки стран Евросоюза, в которых в последнее время ограничивают выдачу новых видов на жительство и замораживают права на пребывание в стране. Об этом заявил основатель риэлтерской компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, Сербия — первая в списке дружественных России европейских стран, для поездки в которую не нужно получать шенгенскую визу, а ОАЭ — яркое государство, открытое для предпринимателей. Кроме того, эксперт назвал подходящим для замены европейским странам рынок Турции, однако посоветовал относиться к нему с осторожностью.

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Швырков добавил, что другой причиной, по которой недвижимость в прежде популярных европейских странах не пользуется спросом среди россиян — страх и неуверенность желающих купить жилье в успешности сделки.

«Очень сложно сейчас проводить сделки и в Черногории, и в Португалии с приобретением недвижимости, но до сих пор возможности и официальные правовые каналы присутствуют, но росту спроса это не помогает», — отметил он.

В августе аналитики Turk.Estate пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья в Турции. В седьмом месяце 2022 года граждане России приобрели в Турции около тысячи объектов, что на 45,5 процента меньше, чем в месяцем ранее.

Полина Кислицына
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