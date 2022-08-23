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Сын принца Гарри и Меган Маркл едва не погиб в пожаре

Metro: супруга принца Гарри рассказала, что в 2019 году ее сын Арчи едва не погиб в огне

Фото: Toby Melville / Reuters

Ребенок британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл едва не погиб на пожаре, пока его родители были в отъезде. Об этом сообщает издание Metro.

В своем подкасте Archetypes Меган Маркл рассказала, что инцидент произошел в 2019 году, когда она и принц Гарри улетели в Африку с официальным визитом. Их сын Арчи, которому тогда было четыре с половиной месяца, остался в Великобритании с прислугой.

По словам Маркл, она и ее муж узнали о пожаре после выступления в городе Ньянга в Зимбабве. Их уведомили, что в комнате, где должен был спать Арчи, загорелся обогреватель. Запах дыма почувствовал один из сотрудников, проходивший мимо по коридору, поэтому огонь удалось вовремя потушить.

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По счастливой случайности во время возгорания Арчи не оказалось в комнате. Няня, которая должна была уложить его в кровать, решила перекусить и унесла ребенка с собой.

Маркл утверждает, что известие потрясло и ее, и Гарри, но им пришлось продолжать визит и посещать официальные мероприятия так, будто ничего не случилось.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей. Их старший сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в 2019 году. В 2021 году после отказа от полномочий членов британской королевской семьи и переезда в США у них родилась дочь

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года неизвестные дважды попытались проникнуть на территорию особняка, где живут принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Оба вызова были зарегистрированы полицией как инциденты, связанные с незаконным проникновением, имущественным преступлением и «подозрительными обстоятельствами». Тем не менее о задержаниях, связанных с ними, не сообщаелось.

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Олег Парамонов
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