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Автомобиль превысил скорость без ведома отдыхавшего в другой стране водителя

Автомобиль превысил скорость и нарушил ПДД, пока его водитель отдыхал в другой стране

Фото: Claude Gabriel / Unsplash

Водитель из британского города Лидс, графство Йоркшир, получил штраф за превышение скорости автомобилем, оставленным на хранение в аэропорту перед полетом в отпуск. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Гэри Торнберн и Клэр Бирдс оставили свой автомобиль Golf GTI сотрудникам аэропорта Манчестера и на 13 дней улетели отдыхать в испанский город Мурсия. Пара была поражена, когда получила уведомление о том, что их машина нарушила ПДД. Это произошло без их ведома, пока они находились в другой стране на расстоянии 2,4 тысячи километров от дома.

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В постановлении говорилось, что их автомобиль превысил скорость, когда ехал со скоростью 88 километров в час в зоне, где было установлено ограничение в 48 километров в час. На приложенной к письму фотографии был изображен Golf GTI белого цвета с такими же регистрационными знаками, как на их автомобиле. Нарушение было зафиксировано через два дня после того, как пара покинула страну.

Представитель аэропорта подтвердил, что сотрудники отогнали автомобиль на специальную стоянку, но подчеркнул, что машина оставалась там во время путешествия пары, поэтому ее не могли использовать для совершения правонарушения. Он отметил, что ключи от автомобиля хранились в безопасном месте. По данным аэропорта, на снимке был изображен другой автомобиль.

Пара обратилась в полицию и объяснила, что находилась в Испании, когда было совершено нарушение. Они подчеркнули, что никто из них не был за рулем автомобиля в этот момент. «Я пользовался этой услугой и ранее, и никогда не сталкивался с подобными проблемами. Я знал, что они перегоняют машины на спецстоянки, но никогда не ожидаешь, что тебя обвинят в превышении скорости в 20 километрах от аэропорта», — заявил Торнберн.

Пара ожидает ответа от полиции Манчестера.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

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Алиса Дмитриева
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