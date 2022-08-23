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Глава Роспотребнадзора оценила необходимость коронавирусных ограничений в школах

Попова заявила, что вводить коронавирусные ограничения в школах пока не требуется
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

На сегодняшний день вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах не требуется. Так необходимость коронавирусных ограничений оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выступая на селекторном совещании Попова подчеркнула, что территориальным органам Роспотребнадзора нужно обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных учреждениях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований.

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«Перед началом учебного года специалисты Роспотребнадзора проанализировали более 26 тысяч школьных меню. Из них два процента не соответствуют установленным требованиям. Принимаются меры для устранения недочетов», — отметила главный санитарный врач страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки в России выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 181 371.

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Евгения Куликова
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