Журналистку Дугину похоронили в Подмосковье

Журналистку Дарью Дугину похоронили на кладбище в Подмосковье

Журналистку Дарью Дугину похоронили на кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в закрытом от прессы режиме, на ней присутствовали только родные и близкие погибшей. Кладбище на время похорон Дугиной закрыли для посторонних.

Ранее друг погибшей журналистки Сергей Бугаев назвал возможным мотивом ее убийства расследования по Bellingcat (внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и освещение событий на заводе «Азовсталь».

Он отметил, что Дугина могла представлять огромный интерес для спецслужб на Западе из-за своей успешной деятельности.

Автомобиль, в котором находилась российская журналистка, был взорван в субботу, 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец — философ Александр Дугин.

Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной назвал заказчиком ее убийства президента Украины Владимира Зеленского.