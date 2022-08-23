Артема Дзюбу признали лучшим футболистом «Адана Демирспор» в дебютном матче с «Фенербахче»

Российского нападающего Артема Дзюбу признали лучшим футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор» в дебютном матче. Об этом сообщает статистический портал WhoScored.

Форвард впервые вышел в составе клуба в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Дзюба отличился на 66-й минуте матча, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В турецкой команде выступает и бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

Дзюба покинул «Зенит» в мае после истечения срока контракта. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.